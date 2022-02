यूपी में सोमवार से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन

राज्य के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से शनिवार को देर रात जारी किए गए निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के और डिग्री कॉलेजों को 07 फरवरी से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोला जा सकेगा।

राज्य में कोरोना संक्रमण फैलने की गति में प्रभावी कमी आने के मद्देनजर समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत, सरकार ने 7 फरवरी से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल और डिग्री कालेज खोलने की अनुमति दी है। इससे पहले कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण सरकार ने 16 जनवरी को सभी शिक्षण संस्थान बंद करने का फैसला किया था।

| Educational institutions for classes 9 & above, along with all degree colleges, will be restarted from February 7, 2022, until further orders: Additional Chief Secretary, Home, Awanish K Awasthi pic.twitter.com/NAYtREJSwo