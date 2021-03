किसान नेता राकेश टिकैत ने मांगी Corona Vaccine

भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर कहा कि मैं भी कोरोना टीका लगवाऊंगा। सरकार को चाहिए कि वह सभी प्रदर्शनकारी किसानों के लिए टीका उपलब्ध करवाए।



हालांकि टिकैत के इस बयान पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया दिखाई दी। जहां कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया वहीं कुछ ने तंज भी किया। रूपा पाई ने लिखा- अन्नादाता के लिए इतना तो किया ही जा सकता है।

We demand that those who are protesting here should be given the COVID19 vaccine. I will also take the vaccine shot: Rakesh Tikait, spokesperson, BKU, at Gazipur border pic.twitter.com/AH2dSrWeEX