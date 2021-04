महाराष्ट्र के पुणे में रेमडिसिविर पर बवाल, धरने पर कोरोना मरीजों के परिजन

कोरोना मरीजों के परिजनों ने दावा किया कि डॉक्टर लगातार रेमडिसिविर लिख रहे हैं लेकिन पूरे शहर में कहीं भी ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। ऐसे में दवा उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर यहां आए हैं।





पुणे कलेक्टर ऑफिस पर धरना दे रही एक महिला ने कहा कि उनके पिता छह दिन से अस्पताल में हैं और आईसीयू में भर्ती हैं। वो ना सिर्फ पुणे बल्कि आसपास के शहरों में भी रेमडिसिविर तलाश चुकी हैं लेकिन दवाएं नहीं मिल रही हैं। ऐसे में हम यहां आए हैं।

Maharashtra: Relatives & families of #COVID19 patients in sit on protest outside Collector's office demanding Remdesivir. A woman says "My father is hospitalised for last 6 days, his medications haven't begun completely. He's in ICU. I've looked for in all cities" pic.twitter.com/t3tkhoQI5y