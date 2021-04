सोनू सूद बने इंदौर के हीरो, पूरे देश में जरूरतमंदों को पहले से भेज रहे हैं रेमडिसिविर इंजेक्शन

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। शहर के अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं बची है। जिन लोगों को अस्पतालों में जगह मिल गई वे भी के लिए तरस रहे हैं। इस विकट स्थिति में कोरोना के संक्रमित मरीजों की सांस बचाने के अभियान को अभिनेता का समर्थन मिल गया है।



सोनू सूद को जैसे ही ऑक्सीजन की किल्लत के बारे में पता चला वे इंदौरवासियों के मददगार बन गए। उन्होंने मुश्किलें कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए तुरंत 10 ऑक्सीजन सिलेंडर भेज दिए हैं। सोनू सूद ने वीडियो संदेश भेजकर कहा है कि वे इंदौर के लिए आज ही 10 ऑक्सीजन जनरेटर भेज रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपना खास ख्याल रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह संकट का समय है, सभी मिलकर लड़ना होगा।

कोरोना ने शहर का हाल बेहाल कर दिया है। लोग एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें बेड नहीं मिल रहे हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में शहर में 1693 कोरोना मरीज सामने आए थे जबकि 6 लोगों की मौत हो गई थी। शहर में फिलहाल 10 हजार से ज्यादा एक्टिव मरीज है। अब तक 1023 लोग मारे जा चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि यह पहला मौका नहीं है जब सोनू सूद ने लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। पिछले साल लॉकडाउन के मौके पर उन्होंने लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया था। इसके अलावा भी वे हर तरह मदद लोगों को करते रहे हैं। इतना ही नहीं वे देशभर में लोगों को रेमडिसिवर इंजेक्शन भी मुहैया करवा रहे हैं।



Great news.

Tell your mom. Not to worry. @IlaajIndia @SoodFoundation https://t.co/c2Z67ARSqW