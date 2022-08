कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी फिर कोरोना संक्रमित

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को बताया कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। प्रियंका गांधी इससे पहले भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुकी हैं।

प्रियंका ने ट्वीट कर खुद के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह घर में पृथकवास में हैं और कोविड से जुड़े सभी दिशानिर्देशों का पालन करेंगी।

Tested positive for covid (again!) today. Will be isolating at home and following all protocols.