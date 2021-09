कोरोना काल में जारी रही छात्रों की शिक्षा, पीएम मोदी ने टीचर्स को दी बधाई

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को पर शिक्षक समुदाय को बधाई दी और कहा कि यह प्रशंसनीय है कि शिक्षकों ने कैसे नए तरीके खोजे और यह सुनिश्चित किया कि कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के दौरान भी छात्रों की शिक्षा जारी रहे।

मोदी ने ट्वीट किया, 'शिक्षक दिवस पर पूरे शिक्षक जगत को बधाई जिन्होंने हमेशा युवाओं के विचारों को पोषित करने में अहम भूमिका निभाई है।'

On Teachers' Day, greetings to the entire teaching fraternity, which has always played a pivotal role in nurturing young minds. It is commendable how teachers have innovated and ensured the education journey of students continues in the COVID-19 times.