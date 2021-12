नई दिल्ली। तंजानिया से दिल्ली आया 37 वर्षीय एक पुरुष ‘ओमीक्रोन’ से संक्रमित पाया गया है और यह राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के इस नए स्वरूप से जुड़ा पहला मामला तथा देश में 5वां मामला है।

लोक नायक जय प्रकाश (LNJP) अस्पताल में मरीज का उपचार किया जा रहा है। LNJP अस्पताल के एमडी डॉ. सुरेश कुमार ने बताया कि तंजानिया लौटने वाले मरीज ने गले में खराश, कमजोरी और शरीर में दर्द का अनुभव किया था। वहीं कोरोना की दो डोज लगने के कारण उसमें हल्के लक्षण थे।

The Tanzania returnee experienced sore throat, weakness & body ache. His contact tracing is being done. He had taken both doses of COVID19 vaccine due to which he had mild symptoms: Dr. Suresh Kumar, MD, LNJP Hospital on Delhi's first Omicron case admitted at the hospital