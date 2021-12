वर्षा ने ट्वीट कर कहा कि पहली बार हल्के लक्षण महसूस करने के बाद मैने कल शाम कोरोना टेस्ट कराया, मुझे आज पता चला कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लक्षण अपेक्षाकृत हल्के हैं। मैं ठीक हूं और खुद को आइसोलेट कर लिया है। जो लोग पिछले कुछ दिनों में मुझसे संपर्क में आए हैं, उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है।

वर्षा गायकवाड़ ने सोमवार को महाराष्‍ट्र विधानसभा में जारी शीतकालीन सत्र में भी भाग लिया था।

