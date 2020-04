वीडियो जारी कर पीएम मोदी बोले, फिर मुस्कुराएगा इंडिया और फिर जीत जाएगा इंडिया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर लोगों को से निपटने के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखने तथा डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आभार प्रकट करने के संकल्प की याद दिलायी, साथ ही कहा कि भारत इस लड़ाई में जीतेगा।

मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, ‘भारत इससे लड़ेगा। फिर मुस्कुराएगा इंडिया और फिर जीत जाएगा इंडिया...‘ उन्होंने ट्वीट के साथ ‘मुस्कुरायेगा इंडिया’ वीडियो भी जारी किया।

उन्होंने कहा, ‘आज विश्व स्वास्थ दिवस पर हम न केवल एक दूसरे के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें बल्कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई की अगुवाई करने वाले डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आभार प्रकट करने के संकल्प को दोहरायें।

फिर मुस्कुराएगा इंडिया...

फिर जीत जाएगा इंडिया...



India will fight. India will win!



Good initiative by our film fraternity. https://t.co/utUGm9ObhI