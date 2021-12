गोवा में न्यू ईयर कार्यक्रमों पर सरकार की नजर, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन अनिवार्य

पणजी। नए साल के जश्न से पहले गोवा सरकार ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य में 31 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रमों में प्रवेश से पहले लोगों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट के साथ फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट भी दिखाना अनिवार्य होगा।

गोवा के मुख्‍यमंत्री प्रमोत सावंत ने कहा कि 31 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रमों में प्रवेश से पहले लोगों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट के साथ फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट भी दिखाना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी एंट्री मान्य नहीं होगी।

or double certificate will be made mandatory for attending functions on 31st December in the state, orders to be issued soon: CM Pramod Sawant pic.twitter.com/1Fn8xliIul