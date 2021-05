CoronaVirus Live Updates : देश में 2 लाख से कम नए कोरोना केस, 3511 की मौत

-पिछले 24 घंटों में देश में 1 लाख 96 हजार 427 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 3511 लोगों की मौत।

-राहत की बात यह रही कि इस दौरान 3 लाख 26 हजार 850 लोगों ने कोरोना को मात दी.

- पिछले 42 दिनों में सबसे कम केस रिपोर्ट हुए हैं।

-इससे पहले 13 अप्रैल को 1 लाख 85 हजार 306 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे।

India reports 1,96,427 new #COVID19 cases, 3,26,850 discharges & 3,511 deaths in last 24 hrs, as per Health Ministry



Total cases: 2,69,48,874

Total discharges: 2,40,54,861

Death toll: 3,07,231

Active cases: 25,86,782



Total vaccination: 19,85,38,999