CoronaVirus Live Updates : देश में अब 18 लाख से कम एक्टिव मरीज

-भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1,32,788 नए मामने सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर

2,83,07,832 हो गई। वहीं, 3,207 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 3,35,102 हो गई।

-देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में भी गिरावट आई है और अभी 17,93,645 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है।

India reports 1,32,788 new #COVID19 cases, 2,31,456 discharges & 3,207 deaths in last 24 hrs, as per Health Ministry



Total cases: 2,83,07,832

Total discharges: 2,61,79,085

Death toll: 3,35,102

Active cases: 17,93,645



Total vaccination: 21,85,46,667 pic.twitter.com/wqyIwRhogm