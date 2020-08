कोरोनावायरस Live Updates : भारत में एक दिन में 57,117 नए कोरोना मामले सामने आए

-भारत में एक दिन में 57,117 नए कोरोना मामले सामने आए, 764 की मौत

-देश में अब तक 16,95,988 लोग कोरोनावायरस से संक्रमित। इनमें से 5,65,103 एक्टिव मामले, 10,94,374 स्वस्थ और 36511 की मौत

Single-day spike of 57,117 positive cases & 764 deaths in India in the last 24 hours.



Total #COVID19 positive cases stand at 16,95,988 including 5,65,103 active cases, 10,94,374 cured/discharged & 36,511 deaths: Health Ministry pic.twitter.com/GREXC59OCy