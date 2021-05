CoronaVirus Live Updates : महाराष्ट्र में 1 दिन में 54000 से ज्यादा मरीज ठीक, बिहार में बढ़ा लॉकडाउन, कर्नाटक में कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार मुफ्त करेगी सरकार

-देश में एक दिन में कोविड-19 के 3,62,727 नए मामले सामने आए, 4120 लोगों की मौत हुई; संक्रमण के कुल मामले 2,37,03,665 हुए, मृतक संख्या 2,58,317 हुई।

-देश में कोविड-19 से पीड़ित 37,10,525 लोगों का इलाज चल रहा है।

India reports 3,62,727 new #COVID19 cases, 3,52,181 discharges and 4,120 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry



Total cases: 2,37,03,665

Total discharges: 1,97,34,823

Death toll: 2,58,317

Active cases: 37,10,525



Total vaccination: 17,72,14,256 pic.twitter.com/2hCw318J4T