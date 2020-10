कोरोनावायरस Live Updates : 59.88 लाख लोगों ने जीती कोरोना से जंग

-भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 69,79,423 हो गई।

-बीते 24 घंटे में कोरोना सक्रमण के 73,272 नए मामले सामने आए, 926 लोगों की मौत।

-8,83,185 एक्टिव मामले, 59,88,822 स्वस्थ और 1,07,416 की मौत।

India reports a spike of 73,272 new #COVID19 cases & 926 deaths in the last 24 hours.



Total case tally stands at 69,79,424 including 8,83,185 active cases, 59,88,823 cured/discharged/migrated cases & 1,07,416 deaths: Union Health Ministry pic.twitter.com/U98L9xhHH8