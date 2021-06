कोरोना संक्रमण में गिरावट, 81 दिन बाद देश में 60000 से कम मामले

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में अब तक कुल 2,98,81,965 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 2,87,66,009 लोगों ने कोरोना को मात दी। इस महामारी से अब तक 3,86,713 जान जा चुकी है। जबकि एक्टिव मरीजों की संख्‍या भी घटकर 7,29,243 गई।



इस तरह अब तक 96.27 प्रतिशत मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। 2.44 प्रतिशत एक्टिव केसेस हैं और 1.29 प्रतिशत लोग मारे जा चुके हैं।



India reports 58,419 new #COVID19 cases (less than 60,000 after 81 days), 87,619 discharges & 1576 deaths in last 24 hrs as per Health Ministry



Total cases: 2,98,81,965

Total discharges: 2,87,66,009

Death toll: 3,86,713

Active cases: 7,29,243



Vaccination: 27,66,93,572 pic.twitter.com/MGYvftewvj