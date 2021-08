CoronaVirus India Update : भारत में कोविड-19 के 25,166 नए मामले, 154 दिनों में सबसे कम

नई दिल्ली। भारत में एक दिन में के 25,166 नए मामले आए, जो 154 दिनों में सबसे कम है, जिससे देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 3,22,50,679 हो गए।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक, राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर 97.51 प्रतिशत दर्ज की गई, जो मार्च 2020 के बाद सबसे अधिक है। कोविड-19 के 437 और मरीजों की मौत के साथ देश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,32,079 हो गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 3,69,846 रह गई है, जो 146 दिनों में सबसे कम है। यह संक्रमण के कुल मामलों का 1.15 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। पिछले 24 घंटे की अवधि में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या में 12,101 की कमी आई है।

| India reports 25,166 new cases in the last 24 hours, lowest in 154 days. Active cases decline to 3,69,846, lowest in 146 days; recovery at 97.51% pic.twitter.com/IPE5ABHSLd

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक साप्ताहिक संक्रमण दर 1.98 प्रतिशत दर्ज की गई। पिछले 53 दिनों से यह तीन फीसदी से नीचे रही है। आंकड़ों के अनुसार, बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,14,48,754 हो गई, जबकि मृत्यु दर 1.34 प्रतिशत है।

More than 56.81 crore (56,81,32,750) vaccine doses have been provided to States/UTs; more than 2.25 crore(2,25,52,523) balance and unutilized COVID Vaccine doses are still available with the States/UTs and private hospitals to be administered: Ministry of Health pic.twitter.com/2GtrykTqpR