CoronaVirus India Update : कोविड-19 के 11,466 नए मामले, 460 मरीजों की मौत

नई दिल्ली। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 11,466 नए मामले सामने आए जबकि 460 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर बुधवार को 3,43,88,579 हो गई। वहीं, एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,39,683 हो गई।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में संक्रमण से 460 और लोगों की मौत के बाद इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,61,849 हो गई। एक्टिव मरीजों की संख्या भी घटकर 1,39,683 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.41 प्रतिशत है। यह दर मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।

आंकड़ों के अनुसार, मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.25 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद से सर्वाधिक है। दैनिक संक्रमण दर 0.90 प्रतिशत है, जो पिछले 37 दिनों से दो प्रतिशत से कम है।

