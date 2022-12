चीन में बढ़ा कोरोना का कहर, कांग्रेस नेता ने की COVID-19 प्रोटोकॉल की मांग

मनीष तिवारी ने ट्वीट कर कहा कि चीन में कोविड-19 की खतरनाक स्थिति को देखते हुए सरकार को चीन से आने-जाने वाली सभी उड़ानें जल्द से जल्द निलंबित करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया में स्पाइक को देखते हुए और एक नए घातक वैरिएंट के उभरने की आशंका को देखते हुए भारत को COVID-19 प्रोटोकॉल को फिर से शुरू करने पर विचार करना चाहिए।

Given alarming COVID -19 Situation in China Govt must suspend all flights to and fro from China ASAP.

Given spike in US, Japan & South Korea & possibility of a new lethal variant emerging India should consider reintroducing COVID-19 protocols.@PMOIndia https://t.co/YhCSCB0jLG