महाराष्ट्र विधानसभा में फूटा कोरोना बम, सत्र शुरू होने से पहले ही 10 संक्रमित

मुंबई। महाराष्‍ट्र में आज से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने से पहले ही यहां कोरोना विस्फोट हो गया। अब तक 10 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।

समाचार एजेंसी ANI द्वारा किए गए ट्वीट के अनुसार, विधायकों की सुरक्षा के लिए तैनात 8 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 2 कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आ गए।

Maharashtra | 10 persons including 8 police personnel have been found COVID19 positive in RT-PCR testing done before the start of the Winter Session of the State Assembly. Nearly 3,500 samples were tested: State Health Department