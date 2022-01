8 माह बाद पहली बार 3 लाख पार, कोरोना संक्रमण ने ली 491 लोगों की जान (Live Updates)

-भारत में कोरोनावायरस के 3,17,532 नए मामले, 2,23,990 रिकवर, 491 लोगों की मौत

-दैनिक संक्रमण दर बढ़कर 16.41 प्रतिशत हुई। 2 दिन में मिले 80000 नए संक्रमित।

-ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9287 हो गई।

India reports 3,17,532 new COVID cases, 491 deaths, and 2,23,990 recoveries in the last 24 hours.



Active case: 19,24,051

Daily positivity rate: 16.41%



9,287 total Omicron cases detected so far; an increase of 3.63% since yesterday