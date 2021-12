ओमिक्रॉन से जंग के लिए दिल्ली तैयार, CM केजरीवाल ने मांगी बूस्टर डोज की इजाजत...

नई दिल्ली। कोरोनावायरस पर बैठक के बाद मुख्‍यमंत्री अरविंद ने कहा कि से जंग के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। उन्होंने केंद्र सरकार से वैक्सीन का लगाने की इजाजत मांगी।

केजरीवाल ने कहा कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है। इससे बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स के पर्याप्त इंतजाम है।



उन्होंने कहा कि 70 प्रतिशत आबादी को दोनों डोज लग चुकी है। सरकार हर चुनौती के लिए तैयार है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। सभी संक्रमित लोगों की रिपोर्ट को जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा।

