WHO चीफ की चेतावनी, आ सकती है कोविड से भी खतरनाक महामारी, होगी 2 करोड़ लोगों की मौत

WHO Warn For Next Pandemic: अभी कोरोना के दंश से दुनिया उभरी भी नहीं थी कि एक नई और अब तक की सबसे खतरनाक महामारी की चेतावनी जारी की गई है। दरअसल, WHO के प्रमुख डॉ. टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने कहा कि दुनिया को एक ऐसे वायरस के लिए तैयार रहना चाहिए जो कोविड से भी ज्यादा जानलेवा और घातक होगा। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार WHO चीफ ने कहा कि आने वाले वायरस से कम से कम 2 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। इस खबर के बाद दुनिया के मेडिकल विशेषज्ञों में हलचल है। बता दें कि पिछले सालों में आई कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, ऐसे में नई चेतवानी डराने वाली है।





WHO चीफ ने जिनेवा में अपनी सालाना हेल्थ कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये समय आने वाली महामारी को रोकने के लिए है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ क्रॉन्फ्रेंस की एक बैठक में WHO प्रमुख ने चेतावनी दी कि कोविड-19 महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। डॉ. टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने कहा कि कोविड के बाद एक और तरह की बीमारी के आने का खतरा हो सकता है, जो मौत का कारण बन सकती है। ये कोविड से भी घातक हो सकती है और अधिक जानलेवा साबित होगी।





उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि दुनिया को इसके लिए तैयार होना चाहिए और किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। WHO ने नौ प्राइमरी बीमारियों की पहचान की है, जो पब्लिक हेल्थ के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। डेली मेल ने बताया कि उपचार की कमी या महामारी पैदा करने की उनकी क्षमता के कारण उन्हें सबसे अधिक जोखिम भरा माना गया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी आने के वक्त दुनिया तैयार नहीं थी, जो एक सदी में सबसे गंभीर स्वास्थ्य संकट बनकर उभरा था।





WHO चीफ ने सभा में कहा कि पिछले तीन सालों में कोविड-19 ने हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया था। इसमें लगभग 70 लाख लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन हम जानते हैं कि आंकड़े इससे ज्यादा हो सकते है, जो करीब 2 करोड़ के आस-पास होगी।





उन्होंने कहा कि अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे जो किए जाने चाहिए तो कौन करेगा? और, अगर अभी नहीं बनाए तो कब। आने वाली महामारी दस्तक दे रही है और वो आएगी भी। हमें निर्णायक, सामूहिक और समान रूप से जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। दुनिया ने कोरोना महामारी की तबाही देखी है ऐसे में नई बीमारी को लेकर अब ये चेतावनी बेहद खौफनाक तरीके से देखी जा रही है।

Edited by navin rangiyal