बड़ी खबर, दिल्ली में मिला ओमिक्रॉन का दूसरा मरीज, हाल ही में जिम्बॉब्वे से लौटा था

नई दिल्ली। दिल्ली में संक्रमण का दूसरा मरीज मिला है। ओमिक्रॉन संक्रमित व्यक्ति हाल ही में जिम्बॉब्वे से आया था और पहले दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर चुका था। उसे वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है।

इससे पहले दिल्‍ली में कोरोना के नए वेरिएंट का जो केस मिला था वह तंजानिया की यात्रा से लौटा। ओमिक्रॉन के दोनों मरीजों का दिल्‍ली के आरएमएल अस्‍पताल में इलाज चल रहा है।

Second case of #OmicronVariant reported in Delhi. The person was fully vaccinated and was coming from Zimbabwe. The person had also travelled to South Africa: Government of Delhi