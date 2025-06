भारतीय सेना में कैसे बनते हैं लेफ्टिनेंट, जानिए कितनी होती है सैलरी और क्या मिलती हैं सुविधाएं

how to become lieutenant in indian army: भारतीय सेना, देश की शान और गौरव का प्रतीक है। इसमें शामिल होना हर युवा का सपना होता है। इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट की पोस्ट बेहद शानदार और प्रतिष्ठित मानी जाती है। यह सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि एक ज़िम्मेदारी, सम्मान और देश सेवा का अवसर है। लेफ्टिनेंट पद पर चयनित कैंडिडेट्स को न सिर्फ शानदार सैलरी मिलती है, बल्कि इसके साथ कई आकर्षक भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं। आइए, जानते हैं कि भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कैसे बनते हैं, उनकी सैलरी क्या होती है, और उन्हें कौन-कौन से स्पेशल अलाउंस मिलते हैं।





भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट: शुरुआती अधिकारी पद

लेफ्टिनेंट भारतीय सेना में शुरुआती रैंकिंग वाला अधिकारी होता है। यह एक ऐसा पद है जहां से नेतृत्व और प्रबंधन के गुण विकसित होते हैं। एक लेफ्टिनेंट आमतौर पर 40 से 60 अधीनस्थ या सैनिकों की एक इकाई का प्रभारी होता है, जो सीधे उसे रिपोर्ट करते हैं। इस पद पर रहते हुए एक लेफ्टिनेंट को अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करना होता है, उन्हें प्रशिक्षित करना होता है और विभिन्न अभियानों में उनका मार्गदर्शन करना होता है। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन बेहद संतोषजनक भूमिका है।





ऐसे बनते हैं भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट

भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने के कई रास्ते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं:

1. NDA (राष्ट्रीय रक्षा अकादमी): 12वीं के बाद किसी भी स्ट्रीम के छात्र NDA की परीक्षा दे सकते हैं। इसमें लिखित परीक्षा, एसएसबी (सेवा चयन बोर्ड) इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट शामिल होता है। NDA के लिए आयु सीमा 16.5 से 19.5 वर्ष होती है। NDA में तीन साल की ट्रेनिंग के बाद, कैडेट्स को भारतीय सैन्य अकादमी (IMA), देहरादून भेजा जाता है, जहां एक साल की ट्रेनिंग के बाद वे लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन होते हैं।

2. CDS (संयुक्त रक्षा सेवा) परीक्षा: ग्रेजुएशन कर चुके युवा CDS परीक्षा के माध्यम से भी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। यह परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित की जाती है। इसमें लिखित परीक्षा, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट होता है। CDS के माध्यम से IMA, OTA (अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी), चेन्नई में प्रशिक्षण के बाद अधिकारी बनते हैं।

3. टेक्निकल एंट्री स्कीम (TES): 12वीं पास छात्र जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषय होते हैं, वे TES के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें सीधे एसएसबी इंटरव्यू होता है, और चयनित उम्मीदवारों को चार साल की इंजीनियरिंग डिग्री और एक साल की प्री-कमीशन ट्रेनिंग के बाद लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिलता है।

4. NCC स्पेशल एंट्री स्कीम: जिन उम्मीदवारों के पास NCC का 'सी' सर्टिफिकेट होता है, वे बिना लिखित परीक्षा के सीधे एसएसबी इंटरव्यू के माध्यम से अधिकारी बन सकते हैं।