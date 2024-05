Mahindra XUV 3XO के रिकॉर्ड से उड़े दूसरी कंपनियों के होश

Maruti Suzuki expects sales of CNG cars to increase by 30 percent : मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में उसकी सीएनजी कारों की बिक्री 30 प्रतिशत से अधिक बढ़कर लगभग 6 लाख इकाई पर पहुंच जाएगी। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में लगभग 3 लाख इकाई निर्यात करने का लक्ष्य भी तय किया है।