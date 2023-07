Hyundai Exter : Tata Punch को टक्कर देने आई ह्यूंदै की सबसे सस्ती कार, 27 kmpl का माइलेज, 6 एयर बैग, 60 कनेक्टेड फीचर्स कीमत सिर्फ...

Hyundai EXTER New SUV Hyundai Exter SUV launched : हुंदै (Hyundai) मोटर इंडिया ने सोमवार को अपना नया मॉडल ‘एक्सटर’ (Exter) बाजार में पेश करते हुए शुरुआती स्तर के स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन (SUV) सेगमेंट में कदम रखा। Hyundai Exter SUV की शोरूम कीमत 5.99 लाख रुपए से शुरू है। टाटा मोटर्स के पंच (Tata Punch) मॉडल के मुकाबले में उतारा गया एक्सटर मॉडल 1.2 लीटर क्षमता वाले पेट्रोल इंजन से लैस है और यह मैनुअल एवं ऑटोमैटिक दोनों वैरिएंट में मिलेगा।

क्या है कीमत : हुंदै ने इस मॉडल के मैनुअल संस्करण के एक लीटर पेट्रोल में 19.4 किलोमीटर चलने का दावा करते हुए कहा कि 5.99 लाख से शुरू होकर इसके उच्च संस्करण की कीमत 9.31 लाख रुपए रखी गई है।

ऑटोमैटिक संस्करण वाले मॉडल की शुरुआती कीमत 7.96 लाख रुपए है और यह एक लीटर में अधिकतम 19.2 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है।

कंपनी ने इस मॉडल को सीएनजी संस्करण में भी उतारा है जिसकी कीमत 8.23 लाख रुपए रखी गई है। कंपनी ने इस वैरिएंट के एक किलोग्राम में 27.1 किलोमीटर के माइलेज का दावा किया है।

इनबल्ड इलेक्ट्रिक सनरूफ : हुंडई एक्सटर में 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ 4.2-इंच का ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। यह अपने सेगमेंट की पहली ऐसी कार है जिसमें वॉइस इनेबल्ड इलेक्ट्रिक सनरूफ दिया जा रहा है। कंपनी कार के स्टैंडर्ड फीचर्स में डुअल कैमरा वाला डैशकैम भी दे रही है। इस डैशकैम में एक एलसीडी स्क्रीन भी मिलता है।

6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स : एक्सटर 60 कनेक्टेड कार फीचर्स से लैस है। यह सेगमेंट की पहली कार है जिसके सभी वैरिएंट्स में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं। एक्सटर के अन्य स्टैंडर्ड फीचर्स में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, टीपीएमएस, थ्री पॉइंट सीटबेल्ट जैसे फीचर्स भी शामिल है।

950 करोड़ का निवेश : इस अवसर पर हुंदै मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) उन्सू किम ने कहा कि एक्सटर को बाजार में पेश करने के साथ हुंदै सभी श्रेणियों में एसयूवी मॉडल पेश करने वाली कंपनी बन गई है। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के विकास पर 950 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

किम ने भारतीय बाजार के प्रति हुंदै मोटर की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि अगले 10 वर्षों में यहां 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा हाल ही में की गई है। यह राशि उत्पादन क्षमता बढ़ाने, इलेक्ट्रिक मॉडल उतारने और तमिलनाडु में एक बैटरी संयंत्र लगाने पर खर्च की जाएगी।

उन्होंने कहा कि हुंदै चेन्नई स्थित अपने उत्पादन संयंत्र की क्षमता को 8.2 लाख इकाई से बढ़ाकर 8.5 लाख इकाई तक पहुंचाना चाहती है।

8वां एसयूवी मॉडल : कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी तरुण गर्ग ने उम्मीद जताई कि एक्सटर मॉडल नए ग्राहकों को आकर्षित करने के साथ एसयूवी खंड को भी मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि यह देश में कंपनी का आठवां एसयूवी मॉडल है। इसके साथ हम एसयूवी के 6 अलग-अलग उपखंडों में मौजूद इकलौती कंपनी हो गए हैं। Edited By : Sudhir Sharma