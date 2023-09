वेब सीरीज 'चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ सोलंग वैली' का ट्रेलर रिलीज, नसीरुद्दीन शाह का पूरा परिवार आएगा नजर

kumar sanu became the new judge in indian idol: सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' अपने नए सीजन के साथ जल्द लौट रहा है। इस बार कुमार सानू इस शो में जज के रूप में नजर आने वाली है। वह श्रेया घोषाल और विशाल ददलानी के साथ जजों के पैनल में शामिल होंगे।