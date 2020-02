2 फरवरी को शमिता शेट्टी का बर्थडे था और यह स्पेशल दिन उन्होंने मौज-मस्ती के साथ मनाया। 2 फरवरी को शमिता शेट्टी का बर्थडे था और यह स्पेशल दिन उन्होंने मौज-मस्ती के साथ मनाया।









शमिता 41 वर्ष की हो गईं, लेकिन खूबसूरती उनकी उम्र बढ़ने के साथ-साथ बढ़ रही है।









शमिता की बर्थडे पार्टी पर उनके खास दोस्त जश्न के लिए शामिल हुए।











बहन शिल्पा शेट्टी भी मौजूद थीं और दोनों में कौन खूबसूरत लग रही थीं यह आप तय कीजिए।











शमिता के जीजा राज कुन्द्रा भी पार्टी में शामिल थे। शमिता के जीजा राज कुन्द्रा भी पार्टी में शामिल थे।









शमिता इस पार्टी से बेहद खुश नजर आईं। फोटो में उनकी खुशी दिख रही हैं।









अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पार्टी के फोटो पोस्ट करते हुए शमिता ने लिखा- Thankyou the loves of my life for making my day soo special ❤