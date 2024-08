थल‍पति विजय की फिल्म Thalapathy is the G.O.A.T का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज

Thalapathy is the G.O.A.T Trailer: साउथ सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म The Greatest of All Time (GOAT) का ट्रेलर हिंदी में Thalapathy is the G.O.A.T के नाम से रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के धमाकेदार ट्रेलर को दर्शकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली है। यह फिल्म एक एक्शन पैक्ड ड्रामा है जो इस साल की सबसे बड़ी फ़िल्म साबित हो सकती है।

धमाकेदार ट्रेलर ने दर्शकों की उम्मीद को और भी बढ़ा दिया है। वेंकट प्रभु द्वारा निर्देशित और कल्पाथी एस. अघोरम, कल्पाथी एस. गणेश, और कल्पाथी एस. सुरेश द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म ने पहले ही बड़े पैमाने पर चर्चा बटोरी है, जिससे यह इस साल की बहुप्रतीक्षित रिलीज़ में से एक बन गई है।

Thalapathy is the G.O.A.T एक एक्शन थ्रिलर है, जिसे इस साल की सबसे बड़े बजट की तमिल फिल्म कहा जा रहा है। इस फिल्म में थलपति विजय डबल रोल में नजर आएंगे। पहली बार इस फिल्म के साथ प्रभुदेवा और प्रशांत भी थलपति विजय के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे, जिसकी वजह से इस फिल्म को लेकर दर्शकों का उत्साह दोगुना हो गया है।

फिल्म में मोहन, अजमल आमीर, मीनाक्षी चौधरी, स्नेहा लैला, वैभव, योगी बाबू, प्रेमजी अमरन, युगेन्द्रन, वीटीवी गणेश, और अरविंद आकाश जैसे बेहतरीन स्टार्स भी शामिल हैं।

AGS एंटरटेनमेंट की सीईओ अर्चना कल्पाथी कहती हैं, AGS में हम भी थलपति विजय, वेंकट प्रभु, युवन शंकर राजा और पूरी टीम के साथ मिलकर इस शानदार फिल्म को दर्शकों के सामने लाने के लिए उतने ही उत्साहित हैं। यह ट्रेलर फिल्म की एक झलक मात्र है, फिल्म में और भी बहुत कुछ धमाकेदार दृश्य देखने को मिलेंगे। हमें उम्मीद है कि दुनियाभर के दर्शक इस फिल्म का उतना ही आनंद उठाएंगे जितना आनंद हमें इस फिल्म को बनाने में आया है।

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान निर्देशक वेंकट प्रभु ने फिल्म की दिलचस्प कहानी पर प्रकाश डालते हुए कहा, GOAT एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन हमने इसे रियलिटी के बेहद करीब बनाया है। विजय और उनकी मुख्य टीम विशेष आतंकवाद विरोधी दस्ते, RAW की एक शाखा का हिस्सा हैं। जो कुछ उन्होंने अतीत में किया, वही वर्तमान में उनके लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। कहानी का मूल है कि कैसे विजय और उनकी टीम इन चुनौतियों का सामना करते हैं।

AGS एंटरटेनमेंट की यह 25वीं फिल्म है। फिल्म की एक अतिरिक्त इसका प्रभावशाली संगीत है, जिसे युवन शंकर राजा द्वारा कंपोज़ किया गया है। फिल्म 5 सितंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में IMAX फॉर्मेट में तमिल, हिंदी और तेलुगु भाषाओं में रिलीज़ होने वाली है। ज़ी स्टूडियोज इसे उत्तर भारतीय राज्यों में हिंदी, तमिल और तेलुगु में डिस्ट्रीब्यूट करेगा।