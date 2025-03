पिंक साड़ी में तमन्ना भाटिया का दिलकश अंदाज, देखिए तस्वीरें

तमन्ना भाटिया अपने लुक से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। वह इन‍ दिनों अपनी फिल्म 'ओडेला 2' को लेकर सुर्खियों में हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपना दिलकश साड़ी लुक फैंस के साथ शेयर किया है।

तमन्ना ने पिंक कलर की साड़ी में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है। इस फ्लोरल साड़ी में वह काफी खूबसूरत लग रही हैं। इसके साथ तमन्ना ने स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया है।

तमन्ना ने न्यूड मेकअप, खुले वेवी बालों और गले में पर्ल नेकलेस पहनकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। तस्वीरों में वह एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं।

तमन्ना ने कैप्शन में लिखा, Oh the power of feminity. तमन्ना की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं। यूजर्स उन्हें नैचुरल ब्यूटी बता रहे हैं।

तमन्ना भाटिया की 'ओडला 2' की बात करें तो यह एक सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में हेबाह पटेल और वशिष्ठ एन सिन्हा भी नजर आएंगे।