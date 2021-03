अहान शेट्टी की मूवी 'तड़प' का पोस्टर रिलीज, अक्षय और अजय ने किया वेलकम

साजिद नाडियाडवाला की नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के साथ डेब्यू करना हर एक्टर का सपना होता है और 'तड़प' अहान शेट्टी के लिए एक बड़ा डेब्यू है। अहान के रूप में एक यंग डायनामिक पर्सनालिटी फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखने के लिए तैयार है।



अहान को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में भी हलचल है। फिल्म उद्योग के दो दिग्गज अक्षय कुमार और अजय देवगन जो इससे पहले साजिद नाडियाडवाला के साथ सहयोग कर चुके है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर नई एंट्री का स्वागत किया है। फिल्म का पोस्टर बेहद प्रॉमिसिंग लग रहा है।







अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया," "Totally nailed the angry young man look here, looking forward to watching you on the big screen. Sending all my love and best wishes for #Tadap, in cinemas on 24th September.

अजय देवगन ने पोस्ट किया,"This is Emotional. Ahan has grown up so quickly! Heartiest congratulations to @suniel.shetty for @ahan.shetty's first film. Happy that he’s in the capable hands of & Milan Luthria.







साजिद लिखते है,"

"Presenting the next #NGETalent to the world @ahan.shetty Can’t wait to witness the magic you’ve created on the Big Screens!







इस फ़िल्म में अहान शेट्टी के अपोजिट खूबसूरत तारा सुतारिया नज़र आएंगी, जिन्होंने दो साल पहले शोबिज़ में एंट्री ली थी और कुछ ही समय में अपने समकालीनों के बीच खुद के लिए जगह बना ली। अहान शेट्टी और तारा सुतारिया की एक नई जोड़ी के साथ एक प्रेम कहानी सबसे रोमांचक तरीके से सुलझने का इंतज़ार कर रही है जो दर्शकों के लिए एक ट्रीट होगी।

साजिद नाडियाडवाला के साथ अहान शेट्टी की शुरुआत विरासत को आगे बढ़ाने जैसा है क्योंकि सुनील शेट्टी को भी निर्माता द्वारा लॉन्च किया गया था और वह फिर से अपना योगदान देते हुए धन्य और उत्साहित महसूस करत रहे हैं।

अहान के पहले लुक ने दर्शकों के बीच उत्साह की एक विशाल लहर पैदा कर दी है और सिल्वर स्क्रीन पर एक नए चेहरे को देखना दर्शकों के लिए टेस्टिंग टाइम होगा।







फिल्म मिलन लथुरिया द्वारा निर्देशित है, जिसमें अहान शेट्टी, तारा सुतारिया, सौरभ शुक्ला, कुमुद मिश्रा और सुमित गुलाटी नज़र आएंगे। फिल्म का निर्माण साजिद नाडियाडवाला कर रहे हैं और फॉक्स स्टार स्टूडियोज द्वारा सह-निर्मित है जो रजत अरोड़ा द्वारा लिखित है और फिल्म में म्यूजिक प्रीतम द्वारा दिया गया है। 'तड़प' 24 सितम्बर 2021 को रिलीज होगी।