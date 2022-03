रेड कलर की बिकिनी पहन सनी लियोनी ने समंदर किनारे दिए हॉट पोज, वीडियो ने बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह फैंस के साथ अक्सर अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। सनी इन दिनों परिवार के साथ मालदीव में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। इस दौरान वह अपनी कई हॉट बिकिनी तस्वीरों से इंटरनेट का तापमान भी बढ़ा रही हैं।



बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह फैंस के साथ अक्सर अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। सनी इन दिनों परिवार के साथ मालदीव में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। इस दौरान वह अपनी कई हॉट बिकिनी तस्वीरों से इंटरनेट का तापमान भी बढ़ा रही हैं।

सनी लियोनी ने एक बार फिर अपने हॉट बिकिनी अंदाज से फैंस से दिल की छड़कने बढ़ा दी है। सनी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह रेड कलर की बिकिनी पहने समंदर किनारे अलग-अलग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं।







खुले बालों और स्टाइलिश ब्लैक सनग्लासेस सनी लियोनी के लुक में चार चांद लगा रहे हैं। सनी लियोनी का यह अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए सनी लियोनी ने कैप्शन में लिखा, 'आपको कौन सा पोज पसंद है अपना फेवरेट में बाद में पोस्ट करूंगी।'

इसके अलावा सनी ने अपने पति डेनियल वेबर के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है। इस तस्वीर में सनी लियोनी अपने पति के कंधे पर बैठी नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने हाथों से हार्ट का शेप बनाया हुआ है। इस तस्वीर के साथ सनी ने लिखा, On a island stuck with this one!! Not so bad!! Lol





वर्क फ्रंट की बात करें तो सनी लियोनी आखिरी बार वेब सीरीज 'अनामिका' में नजर आईं थी। इस सीरीज में उनकी जबरदस्त एक्टिंग देखने को मिली थी। वह जल्द ही अर्जुन रामपाल की फिल्म 'द बैटल ऑफ भीमा कोरोगांव' में नजर आएंगी।