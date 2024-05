धनुष और ऐश्वर्या दे रहे थे एक दूसरे को धोखा! सिंगर सुचित्रा ने किया चौंकाने वाला दावा

Aishwaryaa And Dhanush Cheated On Each Other: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या और एक्टर धनुष ने शादी के 18 साल बाद साल 2022 में अलग होने का फैसला किया था। दोनों के इस फैसले से परिवार को झटका भी लगा था। अब धनुष और ऐश्वर्या ने तलाक के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है।

हालांकि धनुष और ऐश्वर्या ने कभी भी अपने अलग होने के पीछे का कारण नहीं बताया। लेकिन अब सिंगर सुचित्रा ने दोनों को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है। सुचित्रा का दावा है कि धनुष और ऐश्वर्या ने शादी के दौरान एक-दूसरे को धोखा दिया। वो एक-दूसरे को चीट कर रहे थे और उनके एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर थे।

यूट्यूब चैनल कुमुदम को दिए इंटरव्यू में सुचित्रा ने कहा, ऐश्वर्या, धनुष पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगा रही हैं। लेकिन उन्होंने भी पूरी शादी के दौरान यही किया है। यह डबल स्टैंडर्ड नहीं है? ऐश्वर्या ने धनुष को धोखा दिया है, धनुष ने ऐश्वर्या को धोखा दिया है। वो ऐसे कपल हैं, जो सिस्टमैटिक तरीके से एक-दूसरे को धोखा दे रहे हैं।

जब सुचित्रा से पूछा गया कि वह किस आधार पर धनुष और ऐश्वर्या पर ऐसा आरोप लगा रही हैं, तो वह बोलीं, उनके दोनों के छोटे-मोटे फ्लिंग रहे हैं। उन्होंने बार में बैठकर उस व्यक्ति के साथ ड्रिंक की है, जिसे वो डेट कर रहे हैं। क्या शादीशुदा होकर डेट पर जाना नॉर्मल है?

सुचित्रा ने कहा कि दोनों में से धनुष ज्यादा अच्छे पेरेंट हैं। ऐश्वर्या बुरी मां हैं, लेकिन धनुष पिता होने के सारे फर्ज अदा कर रहे है। मुझे उम्मीद हैं कि बच्चे अपने नाना के साथ रहेंगे।