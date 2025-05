सिद्धांत चतुर्वेदी ने तोड़ा सारा तेंदुलकर का दिल, एक-दूसरे के परिवार से मिलने के बाद हुआ ब्रेकअप!

साई परांजपे, जिनकी कहानियां मानवीय भावनाओं, हास्य और संवेदनशीलता से भरपूर होती हैं, एक बार फिर चर्चा में हैं। फिल्मफेयर के शो In The Ring with Filmfare के नए एपिसोड में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की अनसुनी कहानियां साझा कीं। दूरदर्शन से लेकर ‘स्पर्श’, ‘कथा’ और ‘चश्मे बद्दूर’ जैसी आइकॉनिक फिल्मों तक की उनकी यात्रा बेहद प्रेरणादायक रही है। यह एपिसोड अब Filmfare के YouTube चैनल पर उपलब्ध है।