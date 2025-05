कियारा का बिकिनी लुक देख फैंस के छूटे पसीने, War 2 में दिखाया हॉटनेस और परफेक्ट फिगर का जलवा

बॉलीवुड में तहलका मचा देने वाला फिल्म 'वॉर 2' का टीज़र रिलीज हो चुका है। जहां टीजर में रितिक रोशन और जूनियर एनटीआर का दबदबा नजर आ रहा हैं, वहीं कियारा आडवाणी की एक झलक इन दोनों सितारों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। कियारा आडवाणी ने अपने इंस्टाग्राम पर War 2 का पहला टीज़र शेयर करते हुए एक के बाद एक बड़े खुलासे कर दिए हैं।

पहली बार बिकिनी में दिखीं कियारा!

एक मिनट तीस सेकेंड के इस टीज़र में अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो दोबारा देखिए। एक झलक में कियारा ने ऑन ग्रीन बिकिनी में नजर आती हैं और कहर ढा देती हैं। यह उनके करियर का पहला ऑन-स्क्रीन बिकिनी लुक है, जिसे उन्होंने खुद भी बड़े मजेदार अंदाज में शेयर किया—"And of course, my first bikini shot!" कियारा का बिकिनी में फिगर और अंदाज देख फैंस घायल हो गए हैं और उनका मूवी का इंतजार और बेसब्र वाला हो गया है।

पहली बार सबकुछ नया

कियारा ने बताया कि War 2 उनके लिए कई मायनों में खास है। पहली बार यशराज फिल्म्स के साथ कोई मूवी की है। पहली बार डायरेक्टर अयान मुखर्जी के निर्देशन में काम किया है। पहली बार रितिक रोशन और जूनियर एनटीआर के साथ स्क्रीन शेयर की है। और पहली बार एक्शन फिल्म में काम करने का मौका मिला है।

टीज़र में क्या है?

टीज़र में रितिक और जूनियर एनटीआर की भिड़ंत आसमान से लेकर ट्रेन की पटरियों तक नजर आती है। दोनों का अंदाज ऐसा है जैसे पठान और आरआरआर को भी पीछे छोड़ने की तैयारी हो। कहा जा रहा है कि जूनियर एनटीआर इस बार विलेन के रोल में हैं और हर सीन में खौफ पैदा कर रहे हैं।

कियारा की पर्सनल लाइफ भी है चर्चा में

वर्क फ्रंट के साथ-साथ कियारा की पर्सनल लाइफ भी खूब सुर्खियों में है। वो और उनके पति सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। उन्होंने Met Gala 2025 में बेबी बंप के साथ रेड कार्पेट डेब्यू कर सभी को चौंका दिया था।

कब आ रही है फिल्म?

War 2 सिनेमाघरों में 14 अगस्त को रिलीज होगी, और इसे हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का निर्माण यशराज बैनर के तले हुआ है, और निर्देशन की कमान संभाली है अयान मुखर्जी ने।