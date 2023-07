शाहरुख खान का शूटिंग के दौरान एक्सीडेंट, करानी पड़ी सर्जरी

Shah Rukh Khan reportedly gone through a surgery in los angeles: फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की लॉस एंजिल्स में शूटिंग के दौरान एक दुर्घटना हो गई जिसके कारण उनकी सर्जरी भी करनी पड़ी। शाहरुख वहां एक शूट के लिए गए थे।

ईटाइम्स ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में शाहरुख खान शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान उनकी नाक पर चोट लग गई और खून बहने लगा।

शाहरुख खान को फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने खून रोकने के लिए शाहरुख की छोटी-सी सर्जरी की। शाहरुख के नाक पर बैंडेज बंधा दिख रहा था। खबर है कि अब शाहरुख ठीक हैं और भारत लौट आए हैं। किंग खान ने फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

फिलहाल शाहरुख 'जवान' फिल्म में व्यस्त हैं। इसका ट्रेलर 12 जुलाई को रिलीज हो सकता है। यह फिल्म सितम्बर में रिलीज होगी। शाहरुख जल्दी ही इस फिल्म के प्रमोशन में जुटने वाले हैं।