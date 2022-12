शाहरुख खान की अगले वर्ष तीन फिल्में रिलीज होंगी। सबसे पहले पठान का नंबर है जो जनवरी में देखने को मिलेगी। फिल्म का टीज़र रिलीज हो चुका है और इसके बाद से ही के फैंस से फिल्म का इंतजार नहीं हो पा रहा है। वे चाहते हैं कि जल्दी से उन्हें यह फिल्म देखने को मिले।

फिल्म के निर्माता लगातार पोस्टर रिलीज कर फैंस के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। अब एक नया पोस्टर आया है जिसमें शाहरुख खान नजर आ रहे हैं। गन लिए खड़े शाहरुख बेहद कूल नजर आ रहे हैं। इस फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए यश राज फिल्म्स ने लिखा है- He always gets a shotgun to the fight! #Pathaan