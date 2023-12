रोनित रॉय ने पत्नी संग दूसरी बार रचाई शादी, गोवा में लिए सात फेरे | Ronit Roy remarries wife Neelam on their 20th wedding anniversary in goa

रोनित रॉय ने पत्नी संग दूसरी बार रचाई शादी, गोवा में लिए सात फेरे

Ronit Roy married for the second time: टीवी एक्टर रोनित रॉय ने क्रिसमस के मौके पर अपनी पत्नी नीलम संग दोबारा शादी रचाई। एक्टर ने अपनी शादी की 20वीं सालगिरह के मौके पर पत्नी संग बंगाली रीति रिवाज से शादी की। कपल ने गोवा के मंदिर में ये रस्में निभाईं। इस खास मौके पर उनका 16 साल का बेटा अगस्त्य भी मौजूद था।

शादी की 20वीं सालगिरह पर रोनित और नील ने दोबारा सात फेरे लेने का फैसला किया। रोनित रॉय ने इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान कहा, पहले मैंने सोचा था कि सिल्वर जुबली पर नीलम से दोबारा शादी करूंगा, लेकिन नीलम अभी करना चाहती थी।

उन्होंने कहा, मेरी बेटी जो फिलहाल विदेश में पढ़ती है, वो भी आई हुई है। मेरा बेटा अगस्त्य भी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाएगा। मेरी मां, जिनको ट्रैवल करने का शौक है, वो भी अभी यही हैं। मुझे ऐसा लगता है ये सब दोबारा होना लिखा ही था। इसलिए सारी चीजें खुद-ब-खुद होती गईं। हां मुझे बहुत खुशी है कि सब इतनी खूबसूरती से हो गया।



रोनित रॉय ने कहा- दोबारा शादी रचाने पर मुझे कोई नर्वसनेस नहीं हुई। जब मैंने पहली बार नीलम से शादी रचाई थी, उस वक्त भी मुझे नर्वसनेस नहीं हुई थी। नीलम एक ऐसी महिला है जो आपकी जिंदगी को आसान बना देती है। आप में कॉन्फिडेंस भर देती है। हम दोनों पिछले 23 साल से साथ हैं।

जब रोनित से पूछा गया कि नीलम को दोबार दुल्हन के जोड़े में देखकर कैसा लगा। इस पर उन्होंने कहा, 'मेजदार' था। हम दोनों की शादी पहले से ही हो रखी थी, ऐसे में एक बार फिर शादी करना काफी स्पेशल लगा।

बता दें कि रोनित रॉय ने 25 दिसंबर 2003 को नीलम संग शादी रचाई थी। दोनों के दो बच्चे बेटी आदर और बेटा अगस्त्य है। खबरों के अनुसार नीलम से पहले रोनित ने जोएना नाम की महिला संग शादी की थी, जिससे उनकी एक बेटी भी है।