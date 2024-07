रश्‍मिका मंदाना के हाथ लगा खजाना, धनुष की फिल्म कुबेर से एक्ट्रेस की पहली झलक आई सामने

Rashmika Mandanna First Look From Kubera: रश्‍मिका मंदाना साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुका हैं। वह जल्द ही अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म 'पुष्पा 2 : द रूल' में नजर आने वाली हैं। इसी बीच फिल्म 'कुबेर' से रश्मिका मंदाना का फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है।

शेखर कम्मुला द्वारा निर्देशित बहुप्रतीक्षित मैग्नम ओपस 'कुबेर' की मुख्य अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का पहला लुक जारी कर दिया गया है। अपने पहले लुक वीडियो में, रश्मिका मंदाना एक अंधेरे जंगल में दिखाई देती हैं, जो एक रहस्यमय और पेचीदा माहौल को दर्शाता है।

अपने असाधारण अभिनय कौशल के लिए जानी जाने वाली रश्मिका ने इस फिल्म में एक शक्तिशाली भूमिका निभाई है जो सबसे अलग है। टीज़र वीडियो में रश्मिका का किरदार अंधेरे जंगल की ज़मीन में खुदाई करते हुए दिखाया गया है, जहां उन्हें पैसों से भरा एक बड़ा सूटकेस मिलता है।

फिल्म के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल ने फर्स्ट लुक पोस्ट किया और लिखा, #शेखरकम्मुलासकुबेराकी दुनिया से रश्मिका मंदाना का दिलचस्प और मनमोहक फर्स्ट लुक।

शेखर कम्मुला ने कहा, कहानी कहने में किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो अप्रत्याशित को गले लगाते हैं। सबसे अच्छे पल अक्सर तब आते हैं जब और जिनसे आप कम से कम उम्मीद करते हैं। रश्मिका का किरदार इस सार को पकड़ता है, जो आश्चर्य और गहराई जोड़ता है जो हमारी फिल्म 'कुबेर' के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे यकीन है कि उसका प्रदर्शन एक स्थायी प्रभाव छोड़ेगा।

इससे पहले, कुबेर से सुपरस्टार धनुष और नागार्जुन अक्किनेनी के पहले लुक भी सामने आए थे। शेखर कम्मुला की कुबेर में धनुष, नागार्जुन अक्किनेनी, रश्मिका मंदाना और जिम सर्भ जैसे कलाकार हैं। इस फिल्म का निर्माण श्री वेंकटेश्वर सिनेमा एलएलपी और एमिगोस क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले सुनील नारंग और पुष्कर राम मोहन राव ने मिलकर किया है। कुबेर एक पैन इंडिया फिल्म है, जिसे तमिल और तेलुगु में एक साथ शूट किया जा रहा है।