बॉक्स ऑफिस पर नहीं थमा 'एनिमल' का तूफान, वर्ल्डवाइल्ड किया 800 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन | ranbir kapoor starrer animal worldwide box office collection

Pushpa The Rise completes two years of release: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर 'पुष्पा : द राइज' को रिलीज हुई दो साल पूरे हो गए है। इस फिल्म ने तेलुगु सिनेमा का इतिहास बदल दिया। 17 दिसंबर, 2021 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई, 'पुष्पा द राइज' ने महामारी के बाद बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए थे।