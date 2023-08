रजनीकांत की 'जेलर' बनी 2023 की सबसे बड़ी तमिल ओपनर फिल्म, PS2 का तोड़ा रिकॉर्ड

Jailer Become The Biggest Tamil Opener Of 2023: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। यह फिल्म 10 अगस्त को बहुत धूमधाम के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसने बॉक्स-ऑफिस पर तहलका मचा दिया। निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में तमन्ना भाटिया, मोहनलाल, जैकी श्रॉफ, शिवा राजकुमार और राम्या कृष्णन जैसे प्रसिद्ध कलाकार भी हैं।



शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि जेलर पहले दिन का अभूतपूर्व कलेक्शन किया, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 49 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। यह आंकड़ा तमिलनाडु से लगभग 25 करोड़ रुपये, कर्नाटक से 11 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश-तेलंगाना क्षेत्र से अनुमानित 7 करोड़ रुपये है।

अपनी रिलीज़ से पहले ही जेलर ने देशभर के दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर लिया है और बुकमायशो ने प्रभावशाली 900,000 टिकटों की धमाकेदार बिक्री दर्ज कर ली है। विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों ने सबसे अधिक मांग प्रदर्शित की है, जिससे फ़िल्म देखने का उत्साह बढ़ता जा रहा है।

क्रिटिक्स और ऑडियंस की शुरुआती प्रतिक्रियाएं बेहद सकारात्मक रही हैं। जेलर ने 2023 के सबसे बड़ी तमिल ओपनर के खिताब भी अपने नाम किया है। अब तक यह सम्मान मणिरत्नम की पोन्नियिन सेलवन 2 के पास था, 32 करोड़ रुपए के ओपनिंग डे कलेक्शन के साथ।

सिल्वर स्क्रीन पर जेलर रजनीकांत और तमन्ना भाटिया सिनेमाई पावरहाउस के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए बॉक्स ऑफिस के इतिहास को फिर से लिखने के लिए तैयार दिख रहे हैं। फिल्म रिलीज़ हो चुकी है और इसकी सफलता को लेकर चर्चा कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसके अलावा फिल्म में तमन्ना का थिरकाने वाला गाना कावाला दर्शकों के बीच आज भी लोकप्रिय है।