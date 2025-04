बॉडीकॉन ड्रेस पहन पलक तिवारी ने फ्लॉन्‍ट किया कर्वी फिगर, लिफ्ट के अंदर बोल्ड अंदाज में दिए पोज

श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद एंड ग्लैरस हैं। पलक इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'द भूतनी' को लेकर चर्चा में हैं। इसी के साथ ही वह अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर भी छाई हुई हैं।

पलक ने हाल ही में रेड कलर भी बॉडीकॉन ड्रेस में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है। इस डीपनेक ड्रेस में पलक बेहद खूबसूरत लग रही हैं।

एक्ट्रेस की ड्रेस के स्ट्रैप्स पर गुलाबों के फूलों वाला डिजाइन है। पलक लिफ्ट के अंदर बेहद सिजलिंग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं।

पलक ने ग्लॉसी मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। एक्ट्रेस ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, Yes I’m in the lift again. Sorry.

पलक तिवारी फिल्मों से ज्यादा अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 24 साल की पलक तिवारी के इंस्टाग्राम पर 4.8 मिलियन फॉलोअर्स है।