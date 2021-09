नोरा फतेही ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो पोस्ट किए हैं। ये फोटो देख अचानक गरमी बढ़ गई है और फोटो वायरल हो रहे हैं।









व्हाइट कटआउट ड्रेस में नोरा फतेही गजब की हॉट, सेक्सी और सुंदर नजर आ रही हैं। नोरा ने इन फोटो के साथ लिखा है- “you lookin' at me like I ain't give you no choice





नोरा फतेही हाल ही में 'भुज द प्राइड ऑफ इंडिया' में नजर आई थीं। फिल्मों में महज डांस करने वाली नोरा ने इस मूवी में एक्टिंग भी की थी।