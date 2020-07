संजय दत्त के जन्मदिन पर 'केजीएफ चैप्टर 2' से रिलीज होगा अधीरा का लुक

कन्नड़ सुपरस्टार की फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' अपनी घोषणा के वक्त से ही सुर्खियों में बनी हुई है। इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब फिल्म के मेकर्स ने एक अपने फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दी है।

रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट सहित निर्माताओं ने घोषणा की है कि वे 29 जुलाई, 2020 को 'अधीरा' का लुक रिलीज़ करेंगे, जिस दिन अभिनेता का जन्मदिन भी है। इस घोषणा के साथ साझा किए गए पोस्टर में '29 जुलाई को सुबह 10 बजे क्रूरता का अनावरण' लिखा गया है।





केजीएफ चैप्टर 1 के लिए दर्शकों से एक शानदार प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद, जिसने न केवल भारत में बल्कि सम्पूर्ण दुनिया में लाखों दिल जीत लिए थे, निर्माताओं ने एक साल पहले का पहला पोस्टर लॉन्च किया था जिसमें रहस्यमयी अधीरा से परिचित करवाया गया था।

एक्सेल एंटरटेनमेंट और निर्माता रितेश सिधवानी ने अपने सोशल मीडिया पर अनावरण की घोषणा करते हुए साझा किया, Unveiling on July 29th at 10 AM. Stay Tuned. #KGFChapter2





हाल ही में, कुछ समय पहले अधीरा के लुक का स्केच खूब वायरल हुआ था और इसी के साथ प्रशंसकों का उत्साह अपने चरम पर था। और अब, 29 जुलाई को अनावरण के साथ, यह निश्चित रूप से सभी केजीएफ प्रशंसकों के लिए एक यादगार दिन है।

बहुप्रतीक्षित फिल्म में दर्शकों को आश्चर्यजनक अनुभव देने के लिए तकनीक का जबरदस्त इस्तेमाल किया है। केजीएफ 2 में 'रॉकिंग सुपरस्टार' यश, संजय दत्त, रवीना टंडन जैसे कलाकारों की शानदार भूमिका है।





विजय किरागंदुर द्वारा निर्मित और प्रशांत नील द्वारा निर्देशित, केजीएफ 2 को एक्सेल एंटरटेनमेंट सहित प्रतिष्ठित नामों द्वारा पेश किया जाएगा और यह कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में रिलीज़ होने वाली एक बहुभाषी फ़िल्म है।