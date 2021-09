'भूल भुलैया 2' के बाद, कार्तिक आर्यन ने पूरी की 'फ्रेडी' की शूटिंग, फराह खान ने कही यह बात

इन दिनों लगातार शूटिंग में व्यस्त है। अभिनेता ने हाल ही में 'भूल भुलैया 2' का शेड्यूल पूरा किया था, जिसके बाद उन्होंने फ्रेडी की शूटिंग शुरू कर दी थी। इस दौरान कार्तिक ने बीच में कोई ब्रेक नहीं लिया और कम समय में फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली। इन दिनों लगातार शूटिंग में व्यस्त है। अभिनेता ने हाल ही में 'भूल भुलैया 2' का शेड्यूल पूरा किया था, जिसके बाद उन्होंने फ्रेडी की शूटिंग शुरू कर दी थी। इस दौरान कार्तिक ने बीच में कोई ब्रेक नहीं लिया और कम समय में फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली।





जब कार्तिक ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का शेड्यूल खत्म होने की घोषणा की, तो उन्होंने अपने प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया कि वह इतनी जल्दी शूटिंग कैसे खत्म कर रहे हैं। फराह खान ने उनके पोस्ट पर कमेंट करते हुए पूछा, How fast r u finishing movies???





कार्तिक आर्यन ने अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, Its a Wrap !! A character that will always stay like a shadow with me # will see you at the theatres





पोस्ट पर उनका कैप्शन बहुत कुछ बयां कर रहा है जैसा कि वे लिखते हैं, यह करैक्टर हमेशा उनके साथ शैडो की तरह रहेगा। फैंस यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते कि अलाया और कार्तिक उनके लिए क्या ले कर आ रहे है। फ्रेडी की शूटिंग अगस्त के शुरुआती दिनों में शुरू हुई थी और फिल्म को कम समय में पूरा कर लिया गया है।





कार्तिक ने इस फिल्म के लिए 'ऑल वर्क एंड नो प्ले' का मोटो अपनाया था, दोनों ने पहले शेड्यूल के लिए महाबलेश्वर में शूटिंग की थी और मुंबई लौटने के तुरंत बाद दूसरा शेड्यूल शुरू कर दिया था। इस फिल्म में कार्तिक के साथ नजर आएंगी।

फ्रेडी के अलावा, अलाया एफ के पास अनुराग कश्यप के साथ एक अनटाइटल्ड फिल्म है और उनकी लाइनअप में एकता कपूर के साथ 'यू टर्न' है। वही, कार्तिक के पास 'धमाका', 'फ्रेडी' और 'भूल भुलैया 2' है।