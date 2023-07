इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सम्मानित होंगे कार्तिक आर्यन, मिलेगा राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार का अवॉर्ड

Kartik Aaryan to be honoured at Indian Film Festival of Melbourne: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने अपनी दमदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। कार्तिक बैक टू बैक हिट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दे रहे हैं। वहीं अब कार्तिक आर्यन को 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सम्मानित किया जायेगा।



कार्तिक आर्यन को 11 अगस्त को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में भारतीय सिनेमा के 'द राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा' पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 14वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेल्बर्न 11 अगस्त से 20 अगस्त, 2023 तक मनाया जायेगा।

कार्तिक की उल्लेखनीय उपलब्धियों और भारतीय सिनेमा की दुनिया पर उनके महत्वपूर्ण प्रभाव को मान्यता देते हुए, विक्टोरिया के सम्मानित गवर्नर द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेल्बर्न कार्तिक आर्यन की फिल्मों की कई स्क्रीनिंग प्रदर्शित करेगा। इनमें सत्यप्रेम की कथा, भूल भुलैया 2 शामिल होगी।

कार्तिक आर्यन ने कहा, मैं इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए विक्टोरियन सरकार और फेस्टिवल के प्रति बहुत सम्मानित और आभारी हूं और 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेल्बर्न में इसका जश्न मनाने के लिए आभारी हूं। भारतीय सिनेमा में मेरे काम के लिए यह मान्यता प्राप्त करना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है।

एक्टर ने कहा कि मैंने हमेशा कहानी कहने की शक्ति और फिल्मों से दिलों को छूने और दिमाग को प्रेरित करने की क्षमता में विश्वास किया है। मैं सिनेमा के जादू को मनाने के लिए उत्सुक हूं।