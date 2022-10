कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी ने खत्म किया 'सत्यप्रेम की कथा' का मुंबई शेड्यूल

कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी इस नये उद्यम के लिये

दूसरी बार एक साथ आनेवाले हैं। इसके अलावा, फिल्म की प्रगति के साथ फैंस फिल्म के बारे में और जानकारी प्राप्त करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

इस बात को अपने सोशल मीडिया पर ले जाते हुए, कार्तिक ने फिल्म के रैप-अप को साझा किया जिसमें उन्हें पूरी टीम के साथ गरबा का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है। अभिनेता ने कैप्शन में लिखा- And on the day of Dussehra, A month long hectic but fun schedule with the most rambunctious crew of SatyaPremKiKatha comes to an end !! with lots of celebration and Mini Garba