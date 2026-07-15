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तलाक के 12 साल बाद फिर दुल्हन बनेंगी जेनिफर विंगेट, सात समंदर पार रचाएंगी 'व्हाइट वेडिंग'!
टेलीविजन इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। 'बेहद' और 'बेपनाह' जैसे सुपरहिट सीरियल्स से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली जेनिफर को लेकर एक खुशखबरी सामने आ रही है।
खबरों के अनुसार करण सिंह ग्रोवर से तलाक के 12 साल बाद जेनिफर अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करने जा रही हैं। वह जल्द अपने लॉन्ग-टर्म बॉयफ्रेंड विलियम इश्माएल के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला देते हुए बताया गया कि जेनिफर विंगेट 16 जुलाई को सात समंदर पार यूनाइटेड किंगडम में विलियम इश्माएला संग शादी करने जा रही हैं। यह एक बेहद प्राइवेट और इंटीमेट सेरेमनी होगी, जिसमें किसी भी तरह का तड़क-भड़क वाला तामझाम नहीं दिखेगा।
सूत्रों के अनुसार, जेनिफर एक पारंपरिक ईसाई रीति-रिवाज से 'व्हाइट वेडिंग' करने वाली हैं। इस खास मौके पर उनके परिवार के चुनिंदा सदस्य और बेहद करीबी दोस्त ही गवाह बनेंगे। अपनी ड्रीम वेडिंग के लिए जेनिफर ने मशहूर ब्रांड 'कार्लेओ' द्वारा खास तौर पर डिजाइन किया हुआ बेहद खूबसूरत सफेद ब्राइडल गाउन चुना है।
भले ही मीडिया रिपोर्ट्स में शादी की तारीख, वेन्यू और आउटफिट तक की डिटेल्स लीक हो चुकी हैं, लेकिन जेनिफर विंगेट या उनकी टीम की तरफ से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई गई है। जेनिफर हमेशा से ही अपनी निजी जिंदगी को पर्दे के पीछे रखना पसंद करती हैं।
कौन हैं जेनिफर के होने वाले पति शौहर विलियम इश्माएल?
जेनिफर के होने वाले पति विलियम इश्माएल ग्लैमर वर्ल्ड या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखते हैं। वह सिंगापुर के एक जाने-माने बिजनेसमैन और फाइनेंस सेक्टर के बड़े एक्सपर्ट हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, विलियम वर्तमान में सिंगापुर में 'MHC डिजिटल ग्रुप' में बिजनेस डेवलपमेंट और ट्रेडिंग डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले वह करीब 10 साल तक दिग्गज 'UBS इन्वेस्टमेंट बैंक' में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
विलियम बेहद प्राइवेट इंसान हैं और उन्हें मीडिया की लाइमलाइट या कैमरों के सामने रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। 41 साल की जेनिफर और विलियम काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। एक वेकेशन के दौरान विलियम ने जेनिफर को प्रपोज किया था, जिसके लिए एक्ट्रेस ने तुरंत 'हां' कह दिया था।
जेनिफर विंगेट की यह दूसरी शादी होगी। इससे पहले साल 2012 में उन्होंने अपने सुपरहिट शो 'दिल मिल गए' के को-स्टार करण सिंह ग्रोवर से लव मैरिज की थी। दोनों की जोड़ी को फैंस का भरपूर प्यार मिला था, लेकिन दुर्भाग्य से यह शादी ज्यादा समय नहीं टिक सकी। शादी के महज दो साल बाद, यानी 2014 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद जहां करण सिंह ग्रोवर ने बिपाशा बासु से शादी कर ली, वहीं जेनिफर ने खुद को पूरी तरह से अपने काम और करियर पर फोकस कर लिया था।
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नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को लेकर लाइमलाइट में हैं। कृति का नाम बीते काफी समय से यूके बेस्ड बिजनेसमैन कबीर बहिया संग जुड़ रहा है। दोनों को कई बार साथ में टाइम स्पेंड करते स्पॉट किया गया। हालांकि उन्होंने कभी अपने रिश्ते को लेकर ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया है।
विपुल अमृतलाल शाह 'समुक' से रचने जा रहे हैं नया इतिहास, हॉलीवुड एक्सपर्ट एलेक गिलिस करेंगे एलियन क्रिएचर तैयार
अक्षय कुमार की साइंस-फिक्शन फिल्म 'समुक' को लेकर एक्साइटमेंट लगातार बढ़ रही है। फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल स्तर पर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने हॉलीवुड के मशहूर क्रिएचर-इफेक्ट्स आर्टिस्ट एलेक गिलिस के साथ हाथ मिलाया है, जो फिल्म के एलियन किरदार पर काम कर रहे हैं।
कपिल शर्मा के शो को लेकर कीकू शारदा ने खोले राज, बताया 70% होता है स्क्रिप्टेड
फेमस कॉमेडियन कीकू शारदा ने कपिल शर्मा के शो को लेकर कई खुलासे किए हैं। एक पॉडकास्ट के दौरान कीकू शारदा ने बताया कि शो पूरी तरह से बिना तैयारी के नहीं होता। उन्होंने कहा कि मैं कहूंगा कि यह लगभग 70-30 का रेशियो है। लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा स्क्रिप्ट के अनुसार ही होता है, जबकि 30 प्रतिशत पूरी तरह से अचानक यानी सिचुएशन के हिसाब से होता है।
आमिर खान की तीसरी शादी पर बढ़ा विवाद: मौलाना ने जारी किया फतवा, बोले- गैर-मुस्लिम महिला से शादी शरीयत के खिलाफ
आमिर खान तीसरी शादी के बाद से ही विवादों में घिरे हुए हैं। गौरी स्प्रैट के साथ हाल ही में शादी के बंधन में बंधे आमिर खान कानूनी रूप से तो एक हो चुके हैं, लेकिन मजहबी गलियारों में इसे लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के एक शाही चीफ मुफ्ती मौलाना इफराहिम हुसैन ने इस शादी पर कड़ा ऐतराज जताते हुए एक फतवा जारी किया है।