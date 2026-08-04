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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम

क्या मोरक्को के फुटबॉलर बोनो को डेट कर रही हैं नोरा फतेही? शो में एक सवाल पर एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल

क्या मोरक्को के फुटबॉलर बोनो को डेट कर रही हैं नोरा फतेही? शो में एक सवाल पर एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (17:57 IST)
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नोरा फतेही ने यासिन बूनो संग डेटिंग की खबरों पर लगाया ब्रेक! बोलीं- "वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं"
बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही पिछले कई महीनों से मोरक्को के स्टार फुटबॉलर यासिन बूनो (Yassine Bounou), जिन्हें दुनिया भर में बोनो के नाम से जाना जाता है, के साथ रिश्ते की खबरों को लेकर सुर्खियों में थीं। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया रिपोर्ट्स तक दोनों की नजदीकियों को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं। अब नोरा फतेही ने पहली बार इन अफवाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि आखिर उनके और बोनो के बीच रिश्ता क्या है।
 

नोरा ने कहा- "वह मेरे दोस्त हैं"

नोरा फतेही हाल ही में द क्रिस फेड शो में पहुंचीं, जहां उनसे यासिन बूनो के साथ चल रही डेटिंग अफवाहों को लेकर सवाल किया गया।
 
इस पर नोरा ने जवाब दिया, "हां, वह मेरे दोस्त हैं।" उन्होंने बोनो की जमकर तारीफ भी की और उन्हें "बेहतरीन इंसान" बताते हुए कहा कि वह दुनिया के सबसे अच्छे गोलकीपर हैं।
 
नोरा ने यह भी साफ किया कि दोनों के बीच अच्छी दोस्ती है। उन्होंने कहा कि वे दोनों "बहुत अच्छे दोस्त" हैं।
 

शो में नोरा का रिएक्शन हुआ वायरल

बातचीत के दौरान शो के होस्ट ने नोरा के हाव-भाव पर भी ध्यान दिया। होस्ट ने मजाक करते हुए कहा कि बोनो और नोरा की जोड़ी काफी प्यारी लगेगी।
 
इस टिप्पणी के बाद नोरा थोड़ी शर्माती हुई नजर आईं, जिसके बाद यह हिस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। फैंस ने भी दोनों की केमिस्ट्री को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं।
 
लंबे समय से चल रही है दोनों के रिश्ते की चर्चा
 
नोरा फतेही और यासिन बूनो को लेकर अफवाहें पिछले कई महीनों से चल रही हैं। इन चर्चाओं को उस समय और हवा मिली, जब खबरें आईं कि दोनों को मोरक्को के कैसाब्लांका स्थित ऐन दियाब इलाके में साथ देखा गया था।
 
हालांकि, अब तक न तो नोरा फतेही और न ही यासिन बूनो ने अपने रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि की है।
 

कौन हैं यासिन बूनो यानी बोनो?

यासिन बूनो मोरक्को के सबसे चर्चित फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं। वह सऊदी प्रो लीग क्लब अल हिलाल और मोरक्को की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए खेलते हैं।
 
बोनो अपनी शानदार गोलकीपिंग और पेनल्टी बचाने की क्षमता के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं। साल 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में मोरक्को के ऐतिहासिक प्रदर्शन में उनकी अहम भूमिका रही थी। मोरक्को पहली बार विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंचा था और इस सफलता में बोनो का योगदान काफी महत्वपूर्ण माना गया था।
 

बोनो की निजी जिंदगी भी रही चर्चा में

हाल के महीनों में मोरक्को की मीडिया रिपोर्ट्स में बोनो की निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चाएं सामने आई थीं। कुछ रिपोर्ट्स में उनकी पत्नी इमाने खल्लाद के साथ रिश्तों में उतार-चढ़ाव की बातें कही गई थीं।
 
यासिन बूनो और इमाने खल्लाद ने साल 2016 में शादी की थी। दोनों का एक बेटा भी है, जिसका नाम इसाक है और उसका जन्म साल 2020 में हुआ था।
 
हालांकि, बोनो या उनके परिवार की ओर से इन खबरों को लेकर कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है।
 

नोरा-बोनो की दोस्ती पर टिकी नजरें

फिलहाल नोरा फतेही ने अपने और बोनो के रिश्ते को सिर्फ दोस्ती बताया है, लेकिन दोनों को लेकर फैंस की दिलचस्पी लगातार बनी हुई है। सोशल मीडिया पर उनकी बातचीत और मुलाकातों को लेकर चर्चाएं आगे भी जारी रहने की संभावना है।
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